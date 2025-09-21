FEDA
Una avaria deixa sense llum unes hores una part d’Andorra la Vella
Una avaria elèctrica va deixar sense llum part d’Andorra la Vella la matinada de dissabte. L’electricitat va marxar poc abans de les tres de la matinada i FEDA no va poder restablir el servei per complet fins a les 5.45 hores. El problema va estar en una connexió d’una línia de mitjana tensió, segons va informar FEDA. Una vegada va saltar l’avís, els equips de guàrdia van anar a reparar l’avaria, que va quedar completament sanejada ahir al matí. El tall de llum va afectar principalment les zones de Santa Coloma, Prat de la Creu, Baixada del Molí i la Comella.