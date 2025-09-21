FEDA

Una avaria deixa sense llum unes hores una part d’Andorra la Vella

Façana de la seu de FEDA

Façana de la seu de FEDAFernando Galindo

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Una avaria elèctrica va deixar sense llum part d’Andorra la Vella la matinada de dissabte. L’electricitat va marxar poc abans de les tres de la matinada i FEDA no va poder restablir el servei per complet fins a les 5.45 hores. El problema va estar en una connexió d’una línia de mitjana tensió, segons va informar FEDA. Una vegada va saltar l’avís, els equips de guàrdia van anar a reparar l’avaria, que va quedar completament sanejada ahir al matí. El tall de llum va afectar principalment les zones de Santa Coloma, Prat de la Creu, Baixada del Molí i la Comella.

tracking