Tecnologia
Apple inicia la recollida de dades a Andorra per millorar l'aplicació Maps
La companyia assegura que les dades recollides es tractaran respectant la privacitat, amb difuminació de rostres i matrícules
Apple ha anunciat que realitza enquestes de recollida de dades amb vehicles i a peu a Andorra per augmentar la precisió i qualitat del seu servei de mapes. Les tasques de recopilació inclouen zones urbanes com carrers d’Andorra la Vella on els vehicles no poden transitar, en aquest cas s’utilitzaran sistemes portàtils, motxilles especialitzades que s’identificaran amb la marca Apple Maps i dispositius mòbils com iPads o iPhones.
El període de recollida de dades es va iniciar el 15 de setembre i s’allargarà fins al 30 d'aquest mes. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’estratègia d’Apple de mantenir els mapes actualitzats i donar suport a funcionalitats com 'Look Around', així com millorar els algoritmes de difuminació de rostres i matrícules.
Apple assegura que les dades recollides es tractaran respectant la privacitat, amb difuminació de rostres i matrícules, d’acord amb les seves polítiques.