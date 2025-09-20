Andorra la Vella
El Teatre Comunal s'omple de la màgia sonora de 'Sotabosc'
L'espectacle busca que infants d'entre 0 i 6 anys experimentin amb la sonoritat i el moviment
"Entren com en un món poètic, perquè visualment és molt potent el 'Sotabosc', sonorament et porta a aquests llocs i també agafen molts elements que poden fer ells quan vagin al bosc". La directora artística de la companyia Inspira Teatre, Esther Westermeyer, ha detallat que l'espectacle busca que infants d'entre 0 i 6 anys experimentin amb la sonoritat i el moviment. "Parteix dels sons de la natura per desenvolupar l'escolta i fem música amb elements naturals", ha detallat. 'Sotabosc' és el segon espectacle familiar del projecte educatiu del 2025 de la Funcació ONCA, en col·laboració amb el Govern i Creand Fundació.
L'esceptacle, guardonat amb el Premi FETEN i el Premi Mostra d'Igualada 2023 al millor espectacle per a la primera infància i candidat als premis MAX 2023 com a millor espectacle infantil, ha omplert de gom a gom la sala del Teatre Comunal d'Andorra la Vella aquest dissabte durant dos passis, a les 10.30 hores i a les 12 hores.
"Poden fer música amb pedres, poden fer música amb llavors, amb els sons de les branques, es poden fixar molts referents que després poden realment anar al bosc i trobar-los", ha reiterat Westermeyer, qui considera que la voluntat és d'incentivar els infants a experimentar amb els sons ells mateixos. 'Sotabosc' és una proposta musical, visual i amb moviment, sense text, que convida el públic més menut i les seves famílies a endinsar-se en un bosc viu i ple de màgia. Les tres intèrprets, a cappella i amb gran sensibilitat, creen un espai sonor que combina sons orgànics del nostre entorn —fulles, aigua, ocells, insectes— amb harmonies i ritmes suggeridors.
"A partir de conèixer en aquest cas la natura, el bosc, és quan ho pots arribar a apreciar i estimar-ho, i la voluntat és que cuidem els nostres boscos", ha clos la directora artística de 'Sotabosc'.
El projecte educatiu clourà la seva programació del 2025 amb un darrer espectacle, el 13 de desembre, també al Teatre Comunal d'Andorra la Vella. Amb aquestes propostes, la Fundació ONCA reafirma el seu compromís amb l'educació musical, la sostenibilitat i la transmissió de valors a través de l'art i la cultura.