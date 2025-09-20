MERCAT IMMOBILIARI
Preus de pisos a l’alça i sense fre
El catedràtic Luis Alberto Fabra assegura que l’increment considerable que experimenta l’import de la vivenda “no canviarà de tendència”
Els preus de l’habitatge continuen creixent a un ritme significatiu al Principat. Una tendència que ha arribat per quedar-se. Així ho va sentenciar el director de la càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, Luis Alberto Fabra, durant la presentació de l’anàlisi del mercat immobiliari del primer semestre d’enguany. “Els preus no canviaran de tendència”, va assegurar Fabra, que va alertar que “seguiran creixent durant el 2025 i, possiblement, el 2026”. La darrera dada disponible mostra un increment considerable del cost de l’habitatge (pisos i vivendes unifamiliars) de fins al 16,4% en tan sols un any. “Seguim en una clara i intensa senda ascendent que dona continuïtat a la realitat que estem observant durant els darrers anys”, va insistir el catedràtic. La tendència a l’alça, però, es remunta en una antiguitat de vuit anys. I és que des del 2017 els preus s’han duplicat. Les xifres superaven lleugerament els 2.000 euros per metre quadrat en aquell moment. Ara se situen en els 4.295 euros de mitjana. En més o menys quantitat, “la senda ascendent és generalitzada” a totes les parròquies.
“Seguim en una clara i intensa senda ascendent que dona continuïtat a la realitat que anem observant”
El preu de l’habitatge varia en diferent grau segons si es tracta d’un pis ubicat en un edifici o d’una vivenda unifamiliar que seria l’equivalent als xalets. Pel que fa als pisos, el cost per metre quadrat és de 4.498 euros, que significa un increment del 15,6% en el darrer any. El cost dels habitatges unifamiliars, en canvi, ha augmentat un 34% respecte a l’any passat, situant-se en 3.256 euros. La diferència “cridanera” es plasma, no obstant això, en la mitjana de preus de vivenda oferta (5.753 euros per metre quadrat), és a dir, el preu a què els habitatges s’anuncien al mercat immobiliari. “El diferencial és brutal”, va afirmar Fabra. L’expert va explicar que “en aquest escenari difícilment trobarem una moderació de preus”. I és que cal una “aproximació” de la percepció del venedor al cost real amb què s’estan tancant les operacions per evitar “una paralització de l’activitat”.
“Cal autoritzar la segregació de les vivendes i potenciar urbanísticament l’habitatge col·lectiu”
El preu mitjà per vivenda al Principat se situa en els 968.000 euros, un 1,7% per sota que ara fa sis mesos. Una xifra massa genèrica que s’explica per la necessitat de desglossar els habitatges segons si es tracta de pisos o vivendes unifamiliars. Pel que fa als apartaments, l’import ronda els 700.000 euros (727.478, concretament). En el cas dels xalets, s’apropa als dos milions (1.971.744). Aquesta lleugera tendència a la baixa global respon a dues possibilitats, tal com va exposar Fabra: que els habitatges que entren al mercat són més barats o que s’estan venent els més cars.
El catedràtic va posar un seguit de solucions sobre la taula per afrontar la crisi de l’habitatge en què es veu immers el país, com ara “autoritzar la segregació de les vivendes” i “fomentar que es potenciï urbanísticament l’habitatge col·lectiu”. És a dir, apostar més pels pisos i no tant pels xalets. I és que a Andorra hi viuen una mitjana de menys de tres persones per habitatge, a la vegada que prop del 37% de l’oferta de vivenda està entre els 100 i 150 metres quadrats. Una casuística que es correspon amb la fotografia d’excés d’espai per pocs residents.
Lloguer
El mercat de lloguer a Andorra continua mostrant signes de tensió amb una oferta limitada i preus alts. Al tancament del segon trimestre del 2025 es registraven 265 habitatges de lloguer. Una xifra que situa l’oferta d’arrendament a hores d’ara en el 13% del total del mercat immobiliari, davant del 87% d’habitatges en venda. “És poc pel pes que representa el lloguer i la importància que té a Andorra respecte a la seva demanda”, va asseverar Fabra.