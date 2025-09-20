CANILLO
Mobilitat i habitatge centren el Fòrum transpirinenc
La cinquena edició del Fòrum transpirinenc de la joventut es va celebrar ahir al Palau de Gel, a Canillo, i va posar sobre la taula la mobilitat i l’habitatge com a principals preocupacions dels joves participants. L’esdeveniment va reunir joves de Nova Aquitània, Occitània, l’Aragó, Catalunya, el País Basc, Navarra i Andorra, amb la presència del secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i de la coordinadora de la Comunitat de Treball dels Pirineus, Idoia Arauzo.
Cabanes va subratllar la importància de generar propostes sorgides dels joves i de materialitzar-les per facilitar ajudes i oportunitats. Els participants van destacar reptes com la manca d’informació sobre oportunitats, la necessitat de canals adaptats als joves i dificultats específiques del Principat per reconèixer títols d’estudis a l’estranger i per inserir-se professionalment.