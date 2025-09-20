Salut
Les altes temperatures incrementen l'ansietat
La calor també empitjora la qualitat del son i això augmenta l'alerta cerebral
L'estiu d'aquest 2025 ha estat el segon més càlid des de l'any 1950, tot just per darrere de l'època estival del 2022. Segons Acció Climàtica, la temperatura mitjana a l'estiu ha estat de 20,6 graus, la qual cosa ha representat una anomalia de 2,2 graus. Durant aquests mesos hi ha hagut tres onades de calor i s'han registrat un total de 30 dies en els quals la temperatura ha superat els 30 graus (un de cada tres dies de l'estiu). Aquest augment sostingut de la calor no només impacta l'entorn i la salut física de les persones, sinó que també deixa empremta en la salut mental. Diversos psicòlegs consultats han relatat que les temperatures excessivament altes poden agreujar trastorns com l’ansietat, les depressions, l’insomni o, fins i tot, concentració.
"Segons les investigacions, a tots ens afecta les calors extremes i les persones que tenen algun trastorn els afecta més", declara la psicòloga Margarita Albós. "A tots ens ha passat que si fa molta calor ens tornem més irritables. Les persones que tenen recursos per gestionar les emocions ho poden gestionar millor, però les persones que tenen algun trastorn tenen menys capacitat per gestionar-ho, tindran una resposta més desmesurada i s'incrementarà la simptomatologia del seu trastorn", concreta Albós. L'experta en psicologia ho exemplifica amb una persona depressiva o bipolar, pel qual els símptomes "se'ls incrementaran molt més", puntualitza.
Un dels trastorns més afectats per la calor són en persones amb ansietat. "A l'estiu augmenten els símptomes de l'ansietat", afirma la psicòloga Mireia Català. "Pacients de base amb patologia ansiosa se'ls ha incrementat, estaven més ansiosos del normal", afegeix Català. L'experta explica que en èpoques de més calor, com per exemple el mes d'agost d'aquest estiu, ha tingut força consultes relacionades amb pacients amb ansietat. En canvi, ara el setembre li han baixat els casos perquè ja no fa tanta calor i perquè molts ja han reprès les seves rutines habituals. "Moltes persones ansioses necessiten més rutines i el fet de tenir-ne els dona certa pau", descriu la psicòloga.
"La calor té una relació i un impacte en la salut mental perquè la regulació tèrmica i emocional comparteixen mecanismes fisiològics", indica Català. "Com més calor hi ha sudoració, augmenta la freqüència cardíaca i això se sembla amb la sensació que produeix l'ansietat", detalla Català. Aquest fet pot "confondre el cervell perquè ho veu com una amenaça i intensifica l'ansietat" de les persones que tenen ansietat, argumenta la psicòloga.
Aquesta confusió fa que les persones amb ansietat en puguin arribar a tenir el doble perquè són més hipersensibles. "No diferencien la calor i poden arribar a tenir atacs d'ansietat", assevera l'especialista en salut mental. "Potser hi ha una temperatura de 40 graus i pot ser que el cervell ho confongui i les persones tinguin el doble d'ansietat", remarca Català. "La persona que té ansietat no sap gestionar les emocions, té por alguna cosa, s'atabala i els incrementa", explica Albós.
La calor també empitjora la qualitat del son i això augmenta l'alerta cerebral. "Estàs més tens, irritable i es dispara el cortisol, que és l'hormona de l'estrès, amb la qual el sistema nerviós fa que estigui més actiu i ansiós", comenta Català. Tanmateix, la calor pot repercutir en la concentració de les persones. "Afecta la concentració i prenem pitjors decisions si es prolonga en el temps", destaca Albós, que afegeix: "Per això en alguns països posen aires condicionats a les aules o els centres de gent gran perquè per exemple el rendiment acadèmic dels estudiants pot baixar, per això fan vacances a l'estiu".
Tot i que a la seva consulta li han baixat els casos per ansietat amb la baixada de les temperatures, Català explica que ara amb l'arribada de la tardor seran les depressions les que pujaran. El canvi d'hora, menys hores llum o el fred són factors que ajuden al fet que algunes persones siguin propenses a les depressions.