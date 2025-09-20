Cultura
L’orgue de la catedral de la Seu d’Urgell torna a sonar després de dos anys de restauració
L'instrument ha estat dos anys en restauració
L'orgue de la catedral de Santa Maria d’Urgell ha tornat a sonar davant d'un centenar de feligresos aquest dissabte després de dos anys de restauració. Durant l'acte litúrgic, l'orgue, un dels pocs instruments romànics que se'n conserven a Catalunya, ha estat beneit pel copríncep d'Andorra i bisbe d'Urgell, Josep-Lluís Serrano. L'encarregat de fer sonar la maquinària ha estat l'organista de la Catedral de la Seu, Jordi Miquel i Benavent, durant l'acte de benedicció, i l'organista, Miquel González, professor d’orgue del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida i organista de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, pel concert.
Durant l'acte de benedició, Serrano s'ha destacat que "la música té una gran importància en la celebració dels misteris divins", tot destacant la importància històrica de l'instrument. "Avui, l'orgue continua sent l'instrument principal en les esglésies. Acompanya el cant el poble i conserva i projecta un patrimoni musical que uneix segles de fe i d'art", ha clos, tot recordant que de tots els instruments, l'orgue és el "rei".
El concert inaugural també ha comptat amb la presència de personalitats com la Ministre de Cultura, Mònica Bonell; el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé; l'alcalde de la Seu, Joan Barrera; l'arquebisbe emèrit d'Urgell i l'antic copríncep episcopal, Joan Enric Vives; i el bisbe de Vic, Romà Casanova i Casanova, així com el rector d'Andorra la Vella, Mossèn Ramon Sàrries.
L'activitat continuarà l'endemà amb un concert d'orgue a càrrec de Valentí Miserachs a les 11.30 hores. Un concert amb obres de Frescobaldi, Zipoli, Bach, Boëllma, Bossi i del mateix Miserachs.
Un instrument patrimonial
"És de summa complexitat tocar un orgue", explica González durant l'assaig previ. Les ajudants de l'organista, l'Olga Farrando i Carme Giralt, són indispensables per donar suport al músic, s'encarreguen de passar les tradicionals partitures i fer funcionar les vàlues i els mecanismes que componen l'aparell de control, mentre ell toca les tecles i el pedaler que fan sonar l'orgue. "És un so encisador", ha confessat.
Les obres de millora es van iniciar a finals d'abril de 2023 per netejar l'interior de l'instrument. En fer-ho, es van desmuntar les parts més importants de la seva complexa maquinària per poder-les restaurar, utilitzant únicament materials i coles de les mateixes característiques que les que van fer servir en la seva construcció fa més d'un segle, l'any 1919 per Lope de Alberdi Rekalde, un dels millors mestres orgueners del seu temps.
En la seva construcció es van emprar tècniques modernes amb l'aparició del motor elèctric. Aquest instrument és especialment singular per les seves vàlvules còniques, que donen més potència als més de 1.400 tubs que el conformen. Es tracta del cinquè orgue que ha tingut la catedral de la Seu d’Urgell, concebut amb la voluntat de reproduir la riquesa tímbrica d’una orquestra simfònica. El registre explora instruments com l’oboè, el clarinet o el violí, entre d’altres. Va ser instal·lat el 30 de setembre de 1920 i va sobreviure a la destrucció de diversos elements del temple durant la Guerra Civil.