SEGURETAT
L’Associació d’Empreses de Seguretat Privada fa una crida a l’adhesió
L’Associació d’Empreses de Seguretat Privada d’Andorra (Aespa) va fer una crida ahir a totes les empreses del sector perquè s’hi adhereixin i participin en la construcció d’un marc comú que permeti professionalitzar la seguretat privada i dignificar la feina dels treballadors. L’associació va subratllar que l’adhesió és voluntària.
En el procés previ de constitució, l’Aespa va celebrar reunions amb empreses com Protecvall, Valira Seguretat i GSI, així com una sessió amb el sindicat USdA. L’associació recorda que els seus òrgans de govern s’elegeixen democràticament entre les empreses associades i que l’objectiu és establir estàndards de qualitat, impulsar la formació, garantir bones pràctiques laborals i consolidar canals de diàleg amb l’administració i els sindicats. “La nostra porta és oberta a totes les empreses; el camí és sumar i treballar amb regles clares i democràtiques”, va remarcar l’Aespa.