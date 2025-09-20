GASTRONOMIA
Inici del vessant popular de l’Andorra Taste
Els assistents podran degustar fins demà els plats que ofereixen 22 restauradors
Les jornades populars de l’Andorra Taste es van inaugurar ahir a la tarda al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany, despertant expectació entre locals i visitants. L’edició compta amb 22 restauradors del país, que durant tot el cap de setmana oferiran tastets de la seva cuina d’alta muntanya. Els plats, disponibles per cinc euros, inclouen entrants, arrossos, carns, peix i postres, així com productes locals com formatges, embotits, confitures i mel. També hi ha opcions aptes per a persones amb celiaquia o intolerància a la lactosa.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va destacar la importància de potenciar iniciatives com aquesta, “que situen la parròquia i el país al capdamunt de la gastronomia de muntanya”. Segons el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, l’objectiu és que els assistents gaudeixin de l’experiència sense grans aglomeracions i, tot i no marcar xifres concretes, es mostra satisfet si s’assoleix la xifra de 34.000 plats servits de l’any passat. L’esdeveniment combina així promoció de la restauració local, oferta de qualitat i oportunitat de descobrir la cuina típica d’alta muntanya a tots els públics.
L’Andorra Taste professional va tancar ahir la seva quarta edició amb un rècord d’inscrits, amb més de 1.100 congressistes procedents d’una vintena de països. Els professionals del sector, 589 presencials i 517 en línia, van gaudir de ponències a càrrec de xefs internacionals i del país. Els Alps han estat el territori convidat d’enguany, amb representants de França, Suïssa, Àustria i Eslovènia, que van mostrar la profunditat i diversitat de la cuina alpina a través de productes, elaboracions i sabors característics. Entre els noms destacats figuren Ferran Adrià, guardonat amb l’Andorra Taste Award, Oriol Castro, Zineb Hattab i Stéphane Tournié.