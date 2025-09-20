REPORTATGE
El futur, a debat
El Govern, el Consell General i els comuns han presentat un procés participatiu per pensar l’avenir del país
La ciutadania podrà aportar la seva veu en la definició del futur del país, o almenys aquest és el propòsit del procés participatiu Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia. La iniciativa es va presentar ahir i preveu recollir aportacions dels ciutadans i dels principals agents socials, econòmics i juvenils, per identificar els reptes que el Principat haurà d’afrontar els pròxims anys.
El cap de Govern, Xavier Espot, va qualificar el pla com un dels processos “més ambiciosos impulsats fins ara”, i va subratllar la importància de la implicació ciutadana. Per garantir pluralitat i imparcialitat, es va crear un comitè rector amb representants de quatre institucions –Govern, Consell General, comuns i Visura Ciutadana–, presidit per la diplomàtica Elisenda Vives i Manel Riera, que guiaran el procés i vetllaran perquè les propostes reflecteixin la diversitat de perspectives de la societat.
El debat se centrarà en cinc blocs temàtics: salut i cohesió social; transició energètica i medi ambient; diversificació, transformació econòmica i digitalització; habitatge, demografia i connectivitat, i educació, cultura i identitat. Els objectius inclouen incorporar coneixement compartit, orientar polítiques públiques sostenibles, fomentar una cultura democràtica més participativa i cohesionar la societat. El procés es desplegarà en dues fases. La primera s’iniciarà l’1 d’octubre amb sessions obertes a totes les parròquies i al Pas de la Casa, i la segona implicarà la creació d’una assemblea ciutadana al gener.