BALANÇ CAMPANYA D'ESTIUc
Els bombers han efectuat 5 intervencions per apagar incendis durant aquest estiu
Els bombers han apagat cinc incendis forestals aquest estiu, quatre més que l’any anterior, tancant així “un estiu amb balanç positiu”. El servei destaca que “tots van ser extingits amb rapidesa gràcies a la intervenció dels efectius terrestres i, puntualment, amb el suport aeri de l’helicòpter”. D’aquestes actuacions, tres van ser originades per accions humanes: una al costat d’un camí a la solana del Pas de la Casa, una altra al rec del Solà i la tercera al bosc de Sispony entre la CG-3 i el nucli urbà. Les dues restants es van produir a conseqüència del llançament de coets pirotècnics: una al camí de Santa Caterina, a la Massana, i una altra als voltants de l’església de Sant Cerni de Nagol, a Sant Julià. El servei Meteorològic ha activat vint avisos per temperatures altes del 21 de juny al 14 de setembre. 17 d’aquests han estat avisos taronja i tres, grocs.