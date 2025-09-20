SAAS
El comitè veu el nou conveni col·lectiu com una millora “per a tot el personal”
Els treballadors votaran un acord que inclou avenços “per a totes les categories”
El comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) presentarà dilluns en assemblea el primer conveni col·lectiu pactat amb la direcció. El document, que ha estat negociat en només tres mesos, recull millores econòmiques i laborals que afecten totes les categories professionals. Els treballadors podran votar el text al llarg de dos dies.
Eva Font, presidenta del comitè, va explicar ahir que es vol preservar la primícia per als treballadors i que per això no es donaran detalls concrets abans de la trobada. Tot i així, va avançar que el comitè està “molt orgullós” del resultat i que les millores “són reals, palpables i pensades per a tothom”. En destaquen aspectes vinculats a la direcció per objectius (DPO), primes i condicions de treball, amb un valor afegit que es revelarà durant l’assemblea.
“Estic molt entusiasmada i espero una màxima assistència per explicar les millores aconseguides”
El comitè, format majoritàriament per membres nous, ha destacat l’esforç fet durant els mesos d’estiu i ha agraït la predisposició de la direcció. Font va qualificar el procés de “rècord” i va insistir que l’assemblea serà clau perquè la plantilla conegui de primera mà què s’ha aconseguit.
Participació
L’assemblea tindrà lloc dilluns al matí, però es preveu que la votació es pugui fer en un període de dos dies per facilitar la participació. “Volem que tothom se senti partícip d’aquest acord, perquè ha estat pensat per a tots”, va remarcar la presidenta, tot animant els treballadors a assistir-hi i implicar-se.
Font no va amagar la satisfacció pel resultat final de la negociació i va insistir a fer una crida per aconseguir la màxima assistència a l’assemblea de dilluns, en què es donaran tots els detalls sobre el contingut del conveni, tot i que hi haurà personal que haurà de treballar.