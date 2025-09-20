Andorra la Vella
Un centenar de famílies celebren els 35 anys de relacions amb la Unió Europea al Parc Central
La mostra històrica ‘Temps endins’ es trasllada a final de mes a l’Era del Raser, a Ordino
El Parc Central d’Andorra la Vella ha acollit aquest dissabte la segona activitat del cicle Andorra ArrEU!, dedicada especialment al públic infantil, que ha reunit prop d’un centenar de famílies. La jornada ha ofert activitats de gran format com el Joc Andorra ArrEU —inspirat en el joc de l’oca amb motius del comerç andorrà—, un trencaclosques gegant i una animació teatralitzada que, en clau d’humor, ha recreat els primers contactes d’Andorra amb les institucions europees.
Els assistents també han pogut visitar el circuit expositiu Temps endins, que repassa els principals moments de les relacions entre Andorra i la UE i posa en valor els avenços assolits en les darreres dècades, així com la importància de l’Acord d’Associació actualment en negociació. La mostra es traslladarà a final de mes a l’Era del Raser d’Ordino.
L'activitat s’emmarca en la commemoració dels 35 anys de l’Acord duaner de 1990 i complementa el cicle de conferències celebrat dimarts passat, que va reunir més de 180 persones per debatre sobre el present i el futur de les relacions d’Andorra amb la Unió Europea.