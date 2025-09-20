Meteo
Avís groc per tempestes demà
La pertorbació que afectarà el Principat a partir d'aquesta tarda pot deixar ruixats intensos i una baixada de les temperatures
El servei meteorològic ha activat l'avís groc per tempestes demà, entre les sis del matí i les sis de la tarda. Un front atlàntic afectarà el Principat a partir d'aquesta nit, amb ruixats que podran ser localment tempestuosos i que de cara a demà s'intensificaran. El front agafarà força i ens afectarà en forma de tàlveg, deixant precipitacions generalitzades des de primeres hores del dia, apunta el servei meteorològic. Serà a la tarda quan s'intensificaran, prendran un caràcter tempestuós i podran anar acompanyades d'activitat elèctrica. Al vespre perdran intensitat, però poden persistir fins a la mitjanit.
Les temperatures baixaran considerablement, fins a sis graus respecte a les d'avui, no superant els 20 graus a Andorra la Vella, els 16 a 1.500 metres o els 9 al Pas. El termòmetre continuarà baixant al llarg de la setmana vinent, sent dimarts el dia més fred, amb temperatures mínimes negatives al Pas i les màximes no superant els 16 graus a la capital. Aquest descens sobtat de les temperatures, acompanyat del front que deixarà precipitacions fins dilluns a la tarda, pot fer veure neu per sobre dels 2.500 metres dilluns, informa el servei meteorològic.