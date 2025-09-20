FEDA
Una avaria deixa sense llum part d'Andorra la Vella aquesta matinada
FEDA ha comunicat que el servei ha quedat restablert a les 5.45 hores
Una avaria elèctrica ha deixat sense llum part d'Andorra la Vella aquesta matinada. L'electricitat ha marxat poc abans de les tres de la matinada i FEDA no ha pogut restablir el servei per complet fins a les 5.45 hores, gairebé tres hores després. El problema ha estat en una connexió d'una línia de mitjana tensió, segons informa FEDA. Una vegada ha saltat l'avís, els equips de guàrdia han anat a reparar l'avaria, que ha quedat completament sanejada aquest matí. El tall de llum ha afectat principalment les zones de Santa Coloma, Prat de la Creu, Baixada del Molí i la Comella. Entre els locals afectats hi havia diversos establiments d'oci nocturn així com el casino.