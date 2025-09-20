ENQUESTA MUNDIAL DE VALORS
AR+I vol saber si els andorrans participarien en un conflicte bèl·lic
Preguntarà als ciutadans si estan disposats a lluitar pel Principat en una guerra
Andorra Recerca + Innovació (AR+I) ha iniciat aquesta setmana el treball de camp de l’Enquesta mundial de valors, un estudi sociològic d’abast internacional que es realitza cada cinc anys. Tot i que la darrera edició es va fer al país l’any 2018, en aquesta nova onada s’inclouen qüestions especialment sensibles, com ara la disposició a participar en una guerra.
La pregunta planteja directament si els ciutadans estarien disposats a lluitar per Andorra en cas que esclatés un conflicte armat. Malgrat que es formula en clau hipotètica i com a exercici de reflexió sobre el sentiment de pertinença o el compromís amb el país, la qüestió connecta amb l’actual context internacional, marcat per conflictes bèl·lics oberts a diversos punts del planeta i tensions geopolítiques.
A banda d’aquesta temàtica, l’enquesta d’Andorra Recerca + Innovació inclou unes 250 preguntes sobre valors socials, polítics, culturals i religiosos. Es pregunta, per exemple, pel grau de llibertat personal percebut, l’opinió sobre la intel·ligència artificial, la confiança en la ciència, el canvi climàtic, la corrupció o les motivacions a l’hora de votar.
El qüestionari es farà a un miler de persones majors de 18 anys de manera aleatòria a través de trucades telefòniques. Des d’AR+I s’ha volgut destacar que la tria de contactes és totalment automatitzada i que les respostes es tracten de manera anònima i confidencial. L’estudi permetrà conèixer com evolucionen els valors de la societat andorrana i comparar-los amb els d’altres països.
La iniciativa forma part d’una xarxa global d’investigació que aplega més de 80 estats d’arreu del món i que busca comprendre millor les transformacions en les actituds i creences de les persones davant els grans reptes del segle XXI.