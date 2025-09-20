CULTURA
La 43a Setmana del llibre en català comptarà amb prop de 200 títols del país
Andorra tornarà a ser present a la 43a edició de la Setmana del llibre en català, que se celebra del 19 al 28 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Ho farà amb l’estand número 41, que agruparà el Govern, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu. En total, s’hi oferiran prop de 200 títols, amb una atenció especial a les darreres novetats editorials.
La participació del Principat, que es porta a terme anualment des del 2016, té com a objectiu difondre el sector editorial andorrà i pirinenc, així com donar visibilitat a les publicacions fetes amb suport institucional. Enguany, hi participen tretze editorials, entre les quals Trotalibros, Aloma, Editorial Andorra i la Universitat d’Andorra, així com entitats com la Societat Andorrana de Ciències. L’estand també compta amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa).