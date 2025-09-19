Successos
Rescatat un caçador que havia caigut per un talús en cotxe a Sant Julià
L'home va ser traslladat amb politraumatismes en helicòpter a l'hospital
Un caçador va ser rescatat anit d'una zona de difícil accés a prop del refugi de Francolí, a Sant Julià, on havia caigut amb el cotxe, segons han informat els bombers. El cap de guàrdia ha explicat que l'home va ser localitzat pels seus familiars i es trobava fora del vehicle amb diferents politraumatismes per l'impacte. El ferit, de nacionalitat andorrana, va ser estabilitzat pels bombers en el lloc de l'accident i evacuat en helicòpter cap a la una de la matinada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.
El cap de guàrdia ha indicat que els fills van alertar a les 22.23 hores que l'home havia sortit de casa a les 19.30 hores cap al refugi de Francolí i no havia tornat, un fet que no és normal perquè es tracta d'una persona estricta en els seus hàbits. A més, no responia a les trucades al telèfon mòbil. El cos de rescat va posar en marxa una recerca que va concloure quan els familiars van localitzar el cotxe estimbat per un barranc. El vehicle havia caigut fins quedar aturat en topar contra un arbre.
L'accident es va produir en sortir el vehicle d'una pista forestal estreta, en una zona muntanyosa de difícil accés. El cap de guàrdia ha assenyalat que l'home accidentat, una persona gran, coneix la zona perquè és membre d'una colla de caçadors de Sant Julià que participa en la setmana de caça de l'isard.
La policia va donar suport en la intervenció dels bombers i va fer totes les comprovacions per localitzar l'home arran de l'avís de la família, rebut cap a les 22 hores, segons han exposat des del cos de seguretat.
Notícia pendent d'ampliació