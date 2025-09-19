INFORME ECONÒMIC
El repte de la diversificació, l’acord amb la UE i les relacions pirinenques
Novament, la Cambra va incidir en el repte de la diversificació, fent èmfasi que el temps transcorregut d’ençà l’obertura econòmica indica la complexitat de la qüestió. El cap de Govern va anunciar una partida de cinc milions dedicada a innovació en el pròxim pressupost, el projecte de hub per a empreses a l’antic edifici de Catsa, però també el convenciment que el progrés econòmic passa per enfortir llaços amb Catalunya i Occitània, i projectes compartits en infraestructures, turisme o amb zona econòmica especial a Organyà. Una relació que es veurà beneficiada per l’acord d’associació, va reblar. I sobre l’acord d’associació, el president de la Cambra va manifestar que seguiran fent feina per informar i preparar les empreses comptant amb veus expertes. Per a l’ens també és fonamental la cooperació transfronterera i els mecanismes que permeten a partir d’aquesta via accedir a fons europeus.