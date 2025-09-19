ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA
El referèndum de l’acord serà vàlid si una opció supera l’altra per un vot
El reglament no exigeix una participació mínima ni majoria reforçada per validar la consulta popular, que serà vinculant
El reglament que ha de regir el referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea estableix un marc de celebració amb condicions clares, però sense filtres addicionals que condicionin la validesa del resultat. No s’hi fixa cap mínim de participació i tampoc s’estableix una majoria qualificada. En absència de disposició expressa en sentit contrari, la normativa es regeix pels principis generals de vot democràtic: guanya l’opció que obtingui la majoria simple dels vots vàlids emesos. Tal com recull l’exposició de motius, “el resultat serà considerat pel Govern com a vinculant en la pràctica”, tot i tractar-se d’un referèndum consultiu.
Una altra especificitat del reglament és el tractament dels vots blancs, que, segons l’article 19, “s’han de fer constar en les actes de forma diferenciada dels nuls”, però no computen com a vàlids. Això vol dir que només els vots afirmatius o negatius decidiran l’orientació del resultat.
Pel que fa a les opcions en campanya, només hi podran participar plataformes promogudes per partits polítics o grups d’electors que hagin formalitzat la seva opció amb el suport d’un 0,5% del cens electoral nacional. Aquesta condició, fixada a l’article 6, exigeix una recollida de signatures limitada però significativa, i els electors només poden signar una sola opció.
Aquestes plataformes podran estar integrades per partits amb representació institucional, grups cívics o persones a títol individual, sempre que compleixin els requisits legals. El reglament exigeix la presentació d’un document formal davant la secretaria general del Govern i estableix un termini de cinc dies hàbils des de la publicació de la convocatòria per presentar la candidatura. A més, cada plataforma haurà d’indicar un representant legal i podrà designar interventors per a cada mesa electoral, segons s’especifica a l’article 15.
Un dels incentius que inclou el text és una compensació pública de cinc euros per vot, destinada a les despeses de campanya. La subvenció només es farà efectiva si queda degudament justificada davant el Tribunal de Comptes i mai podrà superar la despesa real declarada. Si hi ha més d’una proposta per la mateixa opció, la quantitat s’haurà de repartir entre totes les plataformes validades.
Campanya
La consulta haurà de convocar-se amb una antelació mínima de quatre setmanes i la campanya electoral tindrà una durada de deu a quinze dies naturals. La votació es farà en diumenge, en col·legis electorals habilitats pels comuns. El reglament preveu l’accessibilitat universal del procés, amb mesures específiques per a les persones amb discapacitat i l’obligació dels mitjans públics de garantir igualtat d’accés i pluralisme informatiu. En el text es precisa que “per una voluntat política expressada pel cap de Govern, compartida pels membres del Pacte d’Estat, el resultat serà considerat vinculant”.
LA VOTACIÓ
- Participació i validesa del resultat. El reglament no fixa cap llindar mínim de participació. Guanya l’opció amb majoria simple de vots vàlids. Si una supera l’altra per un sol vot el resultat es considerarà vàlid i vinculant.
- Alguns dels requisits per fer la campanya. Només poden fer campanya les plataformes inscrites que recullin un mínim del 0,5% del cens. Els electors només poden donar suport a una opció. Cal presentar documentació davant del Govern.
- El finançament i el control econòmic. L’Estat subvencionarà amb cinc euros cada vot obtingut per les opcions registrades. El límit serà la despesa justificada. El Tribunal de Comptes fiscalitzarà l’activitat econòmica de cada plataforma.
TANCAMENT DE LA NEGOCIACIÓ PELS SERVEIS FINANCERS
En la reunió el cap de Govern també va informar de l’avenç dels treballs sota la presidència danesa de la UE, que durant l’estiu ha permès tancar la revisió dels serveis financers, amb ajustaments jurídics fruit dels debats entre els estats membres. Amb aquest pas, es dona per finalitzada la revisió del text i el Consell de la UE se centrarà ara a definir la naturalesa jurídica de l’acord, l’últim punt abans de la signatura.
Un cop completada aquesta etapa, Andorra, San Marino i la Unió Europea procediran a signar el text definitiu i obriran els respectius processos de ratificació. En el cas andorrà, aquest inclourà un referèndum, que tindrà lloc després de l’aprovació de l’acord per part del Parlament Europeu. Els representants del pacte també van repassar l’estat de les negociacions de l’acord de gestió de fronteres, que continuaran avançant en les pròximes setmanes abans que entri en vigor.