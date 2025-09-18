Andorra la Vella
El projecte residencial a la Margineda tindrà més de 425 habitatges
El complex comptarà amb un centre formatiu tecnològic i una àrea comercial
El projecte de complex comercial i residencial en els terrenys propietat de l’empresari Xavier Cardelús situats al marge dret de la recta de la Margineda, comptarà amb més de 425 habitatges de lloguer situats en una superfície d'uns 18.500 metres quadrats. El lloguer serà sota el format Flex Living, on els clients tindran la possibilitat de llogar amb contractes flexibles que podran incloure serveis com neteja, manteniment, subministraments i seguretat. A més, els residents disposaran d'espais comuns com sales d'estar, cuines, terrasses o gimnàs.
El projecte immobiliari Margineda Park, presentat el passat mes d'agost davant del comú d'Andorra la Vella i al Govern, s'aixecarà sobre un terreny d'uns 30.000 metres quadrats i comptarà, a banda dels habitatges, amb un centre formatiu tecnològic i una àrea comercial. La promoció està impulsada per SUBA Real Estate, societat promotora immobiliària del grup espanyol Sinerba Holding, SL.
L'ecosistema urbà per a companyies tecnològiques i d'innovació, amb una superfície d'uns 10.000 metres quadrats, comptarà amb infraestructures d'última generació i alta connectivitat, així com un gran centre formatiu tecnològic, orientat a la capacitació de talent i l'actualització de competències en àrees com la intel·ligència artificial o la ciberseguretat.
L'àrea comercial, d'uns 25.000 metres quadrats de superfície bruta llogable, inclourà tendes de moda, restauració, oci i gimnàs, complementada per establiments d'equipament personal i un espai d'alimentació. "Es planteja com una oferta complementària a la que ja es troba en desenvolupament a la zona", expliquen els propietaris en un comunicat.