SALUT
La professora Isabel Paula, ponent a les IV Jornades Autea
L’Art Hotel acollirà el 29 d’octubre les IV Jornades Autea, de l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme, que enguany se centraran en el diagnòstic i la intervenció del trauma complex en l’autisme.
La jornada comptarà amb la participació de la professora titular de trastorns del neurodesenvolupament de la Universitat de Barcelona, Isabel Paula, que impartirà la ponència La urgència d’una intervenció sensible al trauma complex en l’autisme. Segons la ponent, les persones autistes conviuen sovint amb situacions d’exclusió, prejudicis i sentiments de desvaloració.