CONVENI COL·LECTIU
El personal de la CASS tindrà dos dies de teletreball i horari flexible
Els treballadors podran escollir l’hora d’entrada a la feina entre les 7.00 i 9.30 hores
El conveni col·lectiu de la CASS, vigent entre l’agost i el desembre, incorpora una estructura horària més adaptada a les necessitats del personal, amb mesures destacades de flexibilització i teletreball. Els treballadors podran adaptar l’inici de la jornada, entrant entre les 7.00 i les 9.30 hores, i també tindran marge per ajustar lleugerament l’horari diari. Es permeten “compensacions” de fins a 15 minuts cada dia o un màxim de 30 minuts que es poden recuperar entre dues setmanes consecutives: el personal pot entrar o sortir abans o després del seu horari habitual, sempre que recuperi aquest temps dins la mateixa setmana o entre dues setmanes consecutives.
Cada empleat haurà d’escollir una de les dues opcions de jornada a principi d’any. L’opció A és una jornada de 40 hores setmanals, amb dies més llargs de dilluns a dijous (8 hores i 15 minuts) i un divendres més lleuger (7 hores). En períodes de jornada intensiva, es redueix a 7 hores diàries. L’opció B ofereix una jornada més equilibrada: 38 hores i 45 minuts setmanals, repartides de dilluns a divendres amb jornades iguals de 7 hores i 45 minuts. En horari intensiu, es treballa 7 hores i mitja cada dia.
Pel que fa al teletreball, el conveni estableix dues modalitats. El teletreball a temps complet s’aplicarà en casos excepcionals, però es consolida una fórmula híbrida: cada treballador podrà fer fins a dues jornades setmanals a distància. Es preveu l’opció de combinar matins presencials amb tardes de teletreball o a l’inrevés. Aquesta flexibilitat està condicionada a les necessitats del servei i els dies no utilitzats no es poden acumular per a setmanes posteriors. Una altra novetat és la regulació del dret a la desconnexió digital. El text estipula que el personal no ha de rebre ni respondre comunicacions laborals fora de l’horari de feina ni durant les vacances, tret de casos urgents. La mesura busca protegir el temps de descans.
El conveni introdueix dues bosses d’hores retribuïdes: una de 18 hores anuals per a afers personals sense justificar i una altra de 16 hores per indisposicions pròpies, amb vuit hores més per a proves diagnòstiques amb sedació. En matèria de conciliació, s’estableix un permís acumulable de 40 dies o una reducció de jornada del 25% durant nou mesos després del naixement d’un fill.