ÒBIT
Mor la primera presidenta de l’AGIA, Anna Rodríguez
El col·legi professional lamenta la pèrdua d’una de les fundadores
La primera presidenta del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Anna Rodríguez Casado, va morir dimecres als vuitanta anys. Rodríguez va ocupar la presidència des de final dels anys noranta fins al març del 2010, quan va ser rellevada per Joan Carles Camp.
El mandat de Rodríguez va coincidir amb un període clau per al sector. Durant la seva presidència, l’exresponsable va presenciar la transformació de l’agrupació d’agents immobiliaris en col·legi professional, l’aplicació de la primera llei que regulava la professió i l’impuls de les primeres polítiques d’habitatge al Principat, entre les quals destaca la creació de la Taula nacional d’Habitatge.
El funeral de l’exresponsable del col·legi tindrà lloc avui a les 11 hores
L’AGIA va lamentar ahir el seu traspàs i va recordar Rodríguez com una de les fundadores de l’entitat, així com una “gran impulsora de la regulació del sector immobiliari i de la professionalització dels agents i gestors immobiliaris”. El funeral tindrà lloc avui a les 11 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. La família va rebre el dol ahir a la tarda al tanatori d’Escaldes-Engordany.