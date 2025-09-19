Europa
Montaner vol conèixer la posició del Consell de la Unió Europea sobre la naturalesa legal de l'Acord
La presidenta d'Andorra Endavant demana per la reunió del 9 de setembre sobre el text d'associació a Brussel·les
La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, demana a Govern sobre la reunió del passat 9 de setembre a Brussel·les, on el grup de treball EFTA va tractar "la signatura i l'aplicació provisional de l'Acord d'associació amb Andorra". Montaner vol conèixer "quina és, avui dia, la posició del Consell de la Unió Europea en relació amb si l'Acord té caràcter mixt o exclusiu", així com "si Andorra ha participat en la redacció final del nou text del Protocol Marc número 3 sobre serveis financers". La presidenta demana una còpia d'aquest text modificat i "explicar quines són exactament les modificacions que es van presentar i debatre el dia 9 de setembre a Brussel·les".