AGIA
El preu de venda de l'habitatge augmenta un 16,3% en un any
El cost mitjà de la vivenda oferta és de 5.753 euros per metre quadrat
L'habitatge en venda a Andorra és cada cop més car. El preu ha incrementat fins a un 16,3% respecte al cost de l'any passat. Així ho ha plasmat el director de càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, Luis Alberto Fabra, durant la presentació de l'anàlisi del mercat immobiliari del primer semestre d'enguany. Uns "ritmes de creixement significatius i presents de forma generalitzada al país", segons Fabra. La raó és que el preu actual de la vivenda en oferta se situa en 5.753 euros per metre quadrat.
La majoria dels habitatges d'Andorra tenen unes dimensions superiors als 100 metres quadrats i estan habitades per una mitjana de 2,78 persones. Pel que Fabra ha recordat que mesures com autoritzar la segregació dels habitatges o potenciar la vivenda col·lectiva permetrien combatre la crisi d'habitatge en què es veu immers el Principat.
El mercat d'habitatge té 265 vivendes que són de lloguer actualment. Això representa un 13% de l'oferta total, segons ha plasmat el col·legi professional d'agents i gestors immobiliaris d'Andorra (AGIA) a la presentació de l'anàlisi del mercat immobiliari del primer semestre. La xifra suposa un increment semestral del 162,4%, amb el nombre més elevat d'ofertes a Andorra la Vella (69) i a Escaldes-Engordany (68). El preu per metre quadrat i mes ofertat és de 25,10 euros, 1,60 euros menys que el mateix període de l'any anterior. El preu mitjà per habitatge ofertat és de 3.018 euros, 648 euros menys que el segon semestre del 2024, i amb un cost més elevat a la Massana (3.565 euros), seguit d'Escaldes (3.467 euros) i Andorra la Vella (3.318 euros).