Educació
Les aliances europees inauguraran el curs acadèmic a la Universitat
El catedràtic Josep Maria Garrell serà l'encarregat de pronunciar la conferència el pròxim 7 d'octubre
La Universitat d’Andorra (UdA) inaugurarà el curs acadèmic 2025-2026 el proper dimarts 7 d’octubre, a les 11 hores, a l’Andorra Park Hotel, amb una lliçó inaugural a càrrec de Josep Maria Garrell, president de l’European University Association. L’acte, obert al públic general, inclourà també la graduació oficial de la promoció 2025 i una actuació musical del duet andorrà Veu Silent.
Garrell, doctor en Enginyeria electrònica i expert en intel·ligència artificial, pronunciarà la conferència titulada Les aliances d’universitats europees. Una iniciativa transformadora del panorama universitari a Europa, en què reflexionarà sobre els processos d’integració i cooperació entre universitats del continent per afrontar reptes comuns i potenciar la qualitat educativa. Rector de la Universitat Ramon Llull durant una dècada, Garrell presideix des del 2023 l’EUA, que agrupa institucions d’ensenyament superior de 48 països.
L’acte acadèmic suposarà també el lliurament dels títols d’Estat als titulats d’aquest any i posarà en relleu el compromís de l’UdA amb la projecció internacional i la innovació en l’àmbit universitari.