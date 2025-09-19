INAUGURACIÓ DE LA SISENA EDICIÓ
L’AndArt transforma Sant Julià en epicentre d’art contemporani
La sisena edició de la mostra recupera l’hotel Pol, reobert com a espai cultural
La sisena edició de la Biennal internacional d’Andorra, L’AndArt 2025, va arrencar ahir a Sant Julià amb una proposta cultural ambiciosa i diversa que situa l’art contemporani com a vehicle de reflexió social, memòria i innovació. Amb el lema Pausa per continuar, la mostra es desplega entre l’hotel Pol, reobert com a espai cultural, la plaça del Solà i una ruta panoràmica de 35 quilòmetres on l’art s’integra al paisatge.
L’hotel Pol, antiga icona de la vida social lauredià, es converteix ara en l’epicentre d’una proposta artística que reuneix 78 creadors de diversos països. El comissari de la biennal, Pere Moles, va destacar que “hem pogut tocar una mica de tot, des d’una aquarel·la fins a un videojoc. Aquest és l’objectiu: que, a través de la creació artística, es generin preguntes”. I va afegir que “tant la proposta de l’hotel com la ruta panoràmica requereixen temps. Hi serem durant dos mesos i tenim temps de venir tantes vegades com faci falta”.
“L’objectiu és que a través de la creació artística es generin preguntes”
Les obres exposades abracen temàtiques com la identitat, la violència, la natura o la memòria. Des de la instal·lació de Naiara Escabias, que captura la fragilitat del paisatge amb fotografies Polaroid, fins al projecte Pause the Violence de l’artista libanopalestina Yumna Alsawi, que aborda el genocidi de Gaza amb una instal·lació poètica feta de coixins i ganivets de vidre. També s’hi troba un videojoc immersiu creat per Roc Parés que situa el jugador a Sant Julià interactuant amb figures com AuronPlay o ElRubius.
“Hem recuperat per a la ciutadania un espai emblemàtic com l’hotel Pol”
En l’acte inaugural, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va remarcar que “no només hem inaugurat una nova edició de la Biennal, sinó que hem recuperat per a la ciutadania un espai emblemàtic com l’hotel Pol. Aquest edifici, que durant dècades ha estat punt de trobada cultural i social, torna a obrir-se per acollir art, memòria i futur”.
La proposta artística reuneix 78 creadors de diversos països
La mostra estarà oberta fins al 14 de novembre, oferint una experiència cultural que convida a detenir-se, observar i imaginar nous horitzons per a Andorra i els seus habitants.