Cultura
Joan Anton Rechi obre la temporada de l’òpera de Coburg amb “Una nit a Venècia”
El director andorrà assegura que es tracta d'un "homenantge al poder de la imaginació"
L’andorrà Joan Anton Rechi estrena demà dissabte una nova producció de l’opereta Eine Nacht in Venedig de Johann Strauss II a l’òpera de Coburg, a Alemanya. L’espectacle inaugurarà oficialment la temporada al Globe de Coburg, escenari provisional mentre es restaura el teatre històric de la ciutat, segons anuncia en un comunicat.
La proposta escènica de Rechi transforma aquesta clàssica opereta en un viatge poètic que arrenca en l’àtic d’un actor ple de records i transporta l’espectador al màgic món del Carnaval de Venècia. L’espectacle juga amb la memòria i la fantasia, combinant música, teatre i somni. El director andorrà descriu el muntatge com "homenatge al poder de la imaginació: el record es barreja amb la fantasia i ens transporta a un univers on tot és possible".
La producció compta amb direcció musical de David Preil, escenografia de Gabriel Insignares, vestuari de Sandra Münchow i la direcció escènica del mateix Rechi. L’estrena arriba després de dues produccions destacades: The Fairy Queen a Finlàndia i Tosca a Venècia.