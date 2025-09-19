CULTURA
La Fundació ONCA farà dialogar música i patrimoni
Ecos del romànic és la proposta musical de la Fundació ONCA, emparada pel Govern i Creand Fundació, i l’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en el marc del programa de la vuitena edició del programa Canya als museus. És el tercer any consecutiu que es dona aquesta col·laboració per portar la música a les instal·lacions museístiques.
El cicle, dissenyat sota la influència del moviment romànic com a exaltació de l’edat mitjana, compta amb quatre concerts, en format de cambra, a esglésies romàniques, protagonitzats per músics de l’ONCA.