URBANISME
Els terrenys de Cardelús acolliran 425 pisos
El complex residencial i comercial ocuparà una superfície de 30.000 metres quadrats
El projecte de complex comercial i residencial en els terrenys propietat de l’empresari Xavier Cardelús situats al marge dret de la recta de la Margineda disposarà de més de 425 habitatges en règim de lloguer sota el format Flex Living. Una fórmula que ofereix la possibilitat de llogar habitatges moblats o no, amb contractes flexibles que podran incloure serveis com ara neteja, manteniment, connexió a internet, subministraments i seguretat. A més, els residents disposaran d’espais comuns (sales d’estar, cuines, terrasses i gimnàs) per afavorir la interacció i l’oci compartit. El complex s’ubica a tan sols cinc minuts del centre d’Andorra la Vella.
El Margineda Park, aquest és el nom amb què s’ha batejat al projecte immobiliari, es constituirà com un nucli “que aglutini allò necessari per a la vida contemporània, responent a un context de creixement del país i de la població i a la necessitat d’un parc d’habitatge de lloguer assequible”, tal com van exposar els promotors de la iniciativa en un comunicat. El projecte s’articula en tres usos principals que busquen donar resposta a les necessitats actuals dels ciutadans. Juntament amb l’habitatge el conformen un espai destinat a empreses i una àrea comercial.
El projecte inclourà l'oferta de moda, restauració, oci i gimnàs
En el marc del pla estratègic d’innovació del país, el projecte preveu un ecosistema urbà per a companyies tecnològiques i d’innovació, amb infraestructures d’última generació i alta connectivitat. Un component clau d’aquest àmbit de la iniciativa pretén ser la formació: Margineda Park vol posar el focus en un gran centre formatiu tecnològic orientat a la capacitació de talent i a l’actualització de competències en àrees com fintech, enginyeria de programari, arquitectura de sistemes, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, ciberseguretat o videojocs, entre d’altres. L’objectiu és “fomentar sinergies entre empreses, emprenedors, acadèmia, inversors i professionals, i consolidar Andorra com a referent en innovació i digitalització”.
Els residents del Margineda Park disposaran d'espais comuns
El projecte inclourà una àrea comercial amb una oferta diversificada de moda, restauració, oci i gimnàs, complementada per establiments d’equipament personal i un espai d’alimentació. Es planteja com una “oferta complementària a la que ja es troba en desenvolupament a la zona, reforçant la centralitat de la Margineda”.
La promoció
El complex Margineda Park, que ja ha estat presentat al comú d’Andorra la Vella i al Govern, està impulsat per SUBA Real Estate, societat promotora immobiliària del grup espanyol Sinerba Holding, SL. El projecte es troba a hores d’ara en desenvolupament sobre una superfície aproximada de 30.000 metres quadrats al marge dret del riu Gran Valira.
El projecte neix amb la vocació dels promotors “d’integrar llar, treball i lleure en un mateix entorn, aportant habitatge de lloguer assequible i de qualitat, activitat econòmica d’alt valor afegit i serveis que millorin la vida dels ciutadans”. Amb l’èmfasi en la formació tecnològica i la col·laboració entre agents del territori, el projecte vol “generar oportunitats, atreure talent i consolidar Andorra com un ecosistema innovador i competitiu”.