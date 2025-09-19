Consell General
Denis Pascal reuneix a 200 persones en el tret de sortida de la Saison Culturelle
El pianista va homenatjar el compositor francès Erik Satie
L'homenatge al compositor francès Erik Satie en el centenari de la seva mort a càrrec del pianista Denis Pascal va aplegar anit a 200 persones en el vestíbul del Consell General. El concert que s'emmarca en la Saison Culturelle, organitzada per l'ambaixada de França, va comptar amb l'organització del Consell General i la col·laboració de la representació del copríncep francès.
Pascal va fet un recorregut per la trajectòria de Satie interpretant fins a setze peces del compositor francès incloent-hi obres essencials com 'Les Gnossiennes', 'Les Gymnopédies' o 'La belle excentrique'. El concert que es va allargar prop d'una hora i mitja va traslladar a l'auditori als paisatges, vivències i sentiments que Satie copsava amb les seves composicions. Denis Pascal és un professor àmpliament aclamat, membre del Conservatori Nacional Superior de Música de París des de l’abril de 2011, i com era d'esperar, va rebre una tancada ovació al final de la seva interpretació al vestíbul del Consell General.