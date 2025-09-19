Consell General

Denis Pascal reuneix a 200 persones en el tret de sortida de la Saison Culturelle

El pianista va homenatjar el compositor francès Erik Satie

Un moment de l'homenatge d'Erik Satie a càrrec de Denis Pascal.

Agències
Andorra la Vella

L'homenatge al compositor francès Erik Satie en el centenari de la seva mort a càrrec del pianista Denis Pascal va aplegar anit a 200 persones en el vestíbul del Consell General. El concert que s'emmarca en la Saison Culturelle, organitzada per l'ambaixada de França, va comptar amb l'organització del Consell General i la col·laboració de la representació del copríncep francès.

Pascal va fet un recorregut per la trajectòria de Satie interpretant fins a setze peces del compositor francès incloent-hi obres essencials com 'Les Gnossiennes', 'Les Gymnopédies' o 'La belle excentrique'. El concert que es va allargar prop d'una hora i mitja va traslladar a l'auditori als paisatges, vivències i sentiments que Satie copsava amb les seves composicions. Denis Pascal és un professor àmpliament aclamat, membre del Conservatori Nacional Superior de Música de París des de l’abril de 2011, i com era d'esperar, va rebre una tancada ovació al final de la seva interpretació al vestíbul del Consell General.

