Solidaritat
La campanya de la Creu Roja i la Universitat d'Andorra registra 224 donacions de sang
L'associació ha incorporat 30 nous donants
La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja en col·laboració amb la Universitat d’Andorra ha finalitzat amb un balanç positiu: un total de 249 donacions, de les quals 224 han estat efectives, i la incorporació de 30 nous donants al registre. Paral·lelament, 24 persones es van inscriure per a la donació de medul·la òssia.
L'organització informa que 141 homes i 108 dones van participar-hi, amb especial presència de la franja d’edat de 45 a 54 anys (66 donants), seguida de la de 35 a 44 anys (56) i la de 55 a 64 (45). Pel que fa als grups sanguinis, els més habituals han estat l’O positiu (80 donants) i l’A positiu (78).
La Creu Roja ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha recordat que aquestes campanyes garanteixen el subministrament de sang en situacions d’emergència i per a pacients que en depenen. La propera recollida tindrà lloc del 19 al 21 de novembre al Lycée Comte de Foix, on es convida la població a continuar demostrant la seva solidaritat.