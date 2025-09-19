Solidaritat

La campanya de la Creu Roja i la Universitat d'Andorra registra 224 donacions de sang

L'associació ha incorporat 30 nous donants

Un moment de la campanya de donació de sang a la Universitat d'Andorra.

Un moment de la campanya de donació de sang a la Universitat d'Andorra.Agències

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja en col·laboració amb la Universitat d’Andorra ha finalitzat amb un balanç positiu: un total de 249 donacions, de les quals 224 han estat efectives, i la incorporació de 30 nous donants al registre. Paral·lelament, 24 persones es van inscriure per a la donació de medul·la òssia.

L'organització informa que 141 homes i 108 dones van participar-hi, amb especial presència de la franja d’edat de 45 a 54 anys (66 donants), seguida de la de 35 a 44 anys (56) i la de 55 a 64 (45). Pel que fa als grups sanguinis, els més habituals han estat l’O positiu (80 donants) i l’A positiu (78).

La Creu Roja ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha recordat que aquestes campanyes garanteixen el subministrament de sang en situacions d’emergència i per a pacients que en depenen. La propera recollida tindrà lloc del 19 al 21 de novembre al Lycée Comte de Foix, on es convida la població a continuar demostrant la seva solidaritat.

tracking