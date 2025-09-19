Enquesta
Andorra Recerca pregunta pel grau de predisposició a defensar el país en cas de guerra
L'enquesta mundial de valors inclou qüestions sobre llibertat, religió o canvi climàtic
"Estaríeu disposat a lluitar per Andorra en cas de guerra?" és una de les preguntes que planteja l’Enquesta Mundial de Valors, que està duent a terme aquests dies Andorra Recerca i Innovació (AR+I). L’estudi internacional, que recull cada cinc anys l’opinió ciutadana sobre aspectes fonamentals de la vida social i política, arriba de nou a Andorra després de l’edició del 2018 i preveu entrevistar un miler de persones majors de 18 anys.
El qüestionari, elaborat per l’àrea de Sociologia d'AR+I, compta amb unes 250 preguntes i és idèntic en tots els països participants. Aborda qüestions sobre la importància de la família, l’amistat, el treball o la religió, la percepció de llibertat personal, la confiança en la ciència i la tecnologia, el canvi climàtic, els valors socials i religiosos, la corrupció o la planificació familiar.
La selecció dels números de telèfon per efectuar les enquestes és automàtica i les dades es tracten de manera anònima, informen des d'AR+I. Les persones que vulguin més informació poden consultar l’apartat de preguntes freqüents habilitat en línia.