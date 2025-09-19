Cultura
La 43a Setmana del llibre en català comptarà amb prop de 200 títols del país
Andorra tornarà a tenir estand propi
Andorra tornarà a ser present a la 43a edició de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra del 19 al 28 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Ho farà amb l’estand número 41, que agruparà el Govern, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu. En total, s’hi oferiran prop de 200 títols, amb una atenció especial a les darreres novetats editorials.
La participació d’Andorra, que es duu a terme anualment des del 2016, té com a objectiu difondre el sector editorial andorrà i pirinenc, així com donar visibilitat a les publicacions fetes amb suport institucional. Enguany, hi participen tretze editorials, entre elles Trotalibros, Aloma, Editorial Andorra i la Universitat d’Andorra, així com entitats com la Societat Andorrana de Ciències. L’estand compta també amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).
El dissabte 27 de setembre se celebrarà el tradicional Matí d’Andorra a l’Escenari 2, amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada d’editors i autors andorrans, en una jornada dedicada a posar en valor la creació literària del país.
Pressupost de 600.000 euros
La 43a Setmana del Llibre en Català obrirà aquest divendres al passeig Lluís Companys de Barcelona amb un pressupost de 600.000 euros i la voluntat de consolidar-se com la gran festa literària del país. Fins al 28 de setembre, el certamen reunirà 94 casetes i 312 expositors en 8.900 metres quadrats, i oferirà unes 300 activitats entre presentacions, rutes literàries i signatures d’autors. L’acte inaugural serà dissabte amb la presència d’Ilya Pérdigo, president d’Editors.cat, i del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2025, Pere Lluís Font.