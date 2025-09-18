Cultura
Torna ‘Canya als museus’ amb activitats culturals per dinamitzar els equipaments del Govern
L’objectiu de la iniciativa és oferir activitats variades per a tots els públics i promoure el teixit artístic i cultural del país
L’Àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha presentat la novena edició del cicle ‘Canya als museus’, que tindrà lloc entre el setembre del 2025 i el març del 2026 als equipaments gestionats pel Govern. L’objectiu de la iniciativa és oferir activitats variades per a tots els públics i promoure el teixit artístic i cultural del país, fent més accessibles els museus i monuments.
Enguany es consolida novament la col·laboració amb la Fundació ONCA, amb un cicle de concerts de música clàssica a esglésies romàniques. Destaquen actuacions com la del duo David Sanz (guitarra) i Ester Sánchez (flauta) el 27 de setembre a Sant Joan de Caselles; el quartet Àlex Arajol, Jordi Albelda, Elias Porter i Mireia Planas, l’11 d’octubre a Santa Coloma; el Duo Romeria amb Roland Moles (guitarra) i Mariana Carrilho (veu) el 18 d’octubre a Sant Martí de la Cortinada; i el violoncel·lista Jordi Claret, el 8 de novembre a Sant Climent de Pal. Tots aquests concerts inclouen visita guiada prèvia i són gratuïts.
Altres activitats destacades del programa són les visites de terror a Casa Rull, el taller d’aquarel·la a l’Espai Columba, diversos tallers per a infants a la Casa d’Areny-Plandolit, així com xerrades sobre temes com l’esoterisme, la Segona Guerra Mundial a Andorra, o la figura de l’impostor Boris I. També s’hi inclouen concerts de música urbana i rock, sessions de cal·ligrafia i pintura xinesa, i activitats gastronòmiques com tasts de vins i visites amb piscolabis.
Les activitats són gratuïtes per als posseïdors del carnet jove i per a participar-hi cal reservar prèviament als telèfons +376 836 908 / 839 760 o al correu electrònic reservesmuseus@govern.ad.