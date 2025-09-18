La Massana
Taula rodona sobre els reptes de la gestió sostenible de l'aigua
La trobada és prèvia a la XII edició de les Jornades per a l'Excel·lència
La Massana ha acollit aquesta tarda la taula rodona prèvia a la XII edició de les Jornades per a l’Excel·lència, dedicada enguany a la gestió sostenible de l’aigua. L’acte ha reunit diversos experts i representants institucionals per analitzar els principals desafiaments vinculats als recursos hídrics al Pirineu i a Europa, com ara l’impacte del canvi climàtic, la producció hidroelèctrica, la governança i la conservació ambiental.
Entre els ponents hi han participat Pedro Arrojo, relator especial de les Nacions Unides sobre el dret humà a l’aigua, i Eva Garcia, coordinadora de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. En representació d’Andorra, han intervingut Laura Coll, cap d’Àrea del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Jordi Travé, director d’Operacions de FEDA. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha clos l’acte destacant la importància de la col·laboració internacional i la implicació ciutadana per garantir una gestió eficient dels recursos hídrics.
La trobada s’emmarca en les Jornades per a l’Excel·lència, que tindran lloc els dies 3 i 4 d’octubre a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà). Des del 2022, Andorra acull una taula rodona prèvia amb l’objectiu d’impulsar la reflexió sobre els principals reptes que afecten els territoris de muntanya. Enguany, la cita aprofundirà en la gestió de l’aigua des de diverses dimensions, amb la participació d’experts d’Andorra i Catalunya.