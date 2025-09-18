Consell General
Reunió entre la Xarxa de Dones Parlamentàries i l'Institut de la Dona per reforçar la igualtat
L’organisme ha presentat al Comitè Executiu les actuacions d’assessorament a empreses
El comitè executiu de la Xarxa de Dones Parlamentàries ha mantingut aquest dijous a la tarda una trobada amb la secretària general de l’Institut Andorrà de la Dona (IAD), Judith Pallarés, i amb la representant designada pels comuns a la Comissió Executiva, Anna Gabriel. La reunió ha servit per fer un repàs de les actuacions que impulsa i coordina l’IAD en relació amb els poders polítics i el teixit empresarial del país.
Pallarés i Gabriel han exposat la tasca d’assessorament i suport a les empreses en l’elaboració i aplicació dels plans d’igualtat, així com el seguiment de la publicitat als mitjans de comunicació per garantir que es faci amb perspectiva de gènere. També han destacat la necessitat de donar resposta a les recomanacions dels organismes internacionals i de legislar en aquesta línia, a més de reforçar les relacions amb aquests organismes per establir intercanvis d’experiències amb altres instituts de les dones.
L’Institut Andorrà de la Dona manté, a més, una col·laboració amb la Universitat d’Andorra per impulsar formacions en l’àmbit de la perspectiva de gènere. També treballa conjuntament amb el departament de Polítiques d’Igualtat per traslladar les queixes que rep de la ciutadania, actuant com a pont amb les institucions competents.