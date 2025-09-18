Successos
Retencions per un accident al centre de Sant Julià
El sinistre ha ocorregut al voltant de tres quarts de cinc de la tarda
Una motocicleta i un turisme han patit un xoc a la rotonda de la plaça Laurèdia de Sant Julià aquesta tarda. El sinistre ha tingut lloc al voltant de tres quarts de cinc de la tarda i la topada ha provocat la caiguda del motociclista, qui hauria patit ferides, segons informa la policia, que es troba en el lloc dels fets. L'accident està provocant retencions al centre de la parròquia laurediana.