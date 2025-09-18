Autisme
La professora Isabel Paula, ponent convidada a les IV jornades AUTEA
L'esdeveniment se celebrarà el 29 d'octubre a l'Art Hotel en el diagnòstic i la intervenció del trauma complex en l’autisme
Andorra la Vella acollirà el pròxim 29 d’octubre a l’Art Hotel les IV Jornades AUTEA, organitzades per l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (AUTEA), que enguany se centraran en el diagnòstic i la intervenció del trauma complex en l’autisme.
La jornada comptarà amb la participació de la professora titular de Trastorns del Neurodesenvolupament de la Universitat de Barcelona, Isabel Paula, que impartirà la ponència titulada 'La urgència d’una intervenció sensible al trauma complex en l’autisme'. Segons la ponent, les persones autistes conviuen sovint amb situacions d’exclusió, prejudicis i sentiments de desvaloració que poden derivar en símptomes d’estrès posttraumàtic complex.
Paula dirigeix des del 1995 el Diploma de Postgrau 'Autisme: Diagnòstic i Intervenció' de la Universitat de Barcelona, reconegut amb el Premi Joan Maria Malapeira i Gas 2023 a la innovació en la formació contínua i amb el Premio RECLA 2023 en la categoria de sostenibilitat. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut altres guardons i ha publicat nombrosos treballs, entre els quals destaquen tres llibres recents sobre l’ansietat, l’autolesió i el trauma complex en l’autisme.
L’acte, que començarà a les 9:30 h i es clourà a les 12:30 h, serà presentat pel cap de Servei de Salut Mental del SAAS, Dr. Joan Soler Vidal, i es tancarà amb la intervenció de la directora clínica d’AUTEA, la psiquiatra Gemma Garcia Parés.