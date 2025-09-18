DIRECCIÓ I COMITÈ TANQUEN UN PREACORD

El personal del SAAS avalarà (o no) el conveni col·lectiu

Façana del SAAS

Façana del SAASFernando Galindo

Dolors Moreno
Publicat per
Dolors Moreno
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comitè d’empresa del SAAS presentarà dilluns vinent al personal el contingut del nou conveni col·lectiu que s’ha negociat amb la direcció els darrers quatre mesos. Seran els treballadors els que tindran la darrera paraula sobre el text que s’ha treballat i la majoria de vots determinarà el futur d’aquest preacord que han assolit ambdues parts. Si la majoria diu que no, caldrà seguir negociant. Des del comitè van manifestar ahir que ha estat un calendari de reunions “intens” que ha permès assolir una entesa en un temps molt menor al que va costar el primer conveni, el que està en vigor, i que va ser d’un parell d’anys. “Érem conscients del temps que teníem”, van indicar des de l’òrgan de representació dels treballadors. Cal recordar que la vigència de l’actual s’esgota a l’octubre, tot i que és prorrogable.

Etiquetes:

Els detalls del preacord s’exposaran a l’assemblea general (convocada a les 20.30 hores de dilluns vinent) i únicament es va indicar que s’han hagut d’ajustar a les limitacions econòmiques trameses des de la direcció i, per tant, “prioritzar” les demandes que inicialment es van posar sobre la taula (l’ens ja va convocar una primera assemblea per recollir propostes de la plantilla). S’ha assolit “el millor conveni amb les limitacions que teníem”, van manifestar. La votació del personal sobre l’acord laboral s’estendrà un parell de dies després de la celebració de l’assemblea –s’habilitarà una sala per formalitzar-les– per tal de facilitar a tots els treballadors dir-hi la seva.

EL RÒDOL REBRÀ ELS PRIMERS USUARIS DILLUNS VINENT

Les consultes externes i el centre de dia de salut mental i la unitat de conductes addictives estaran operatives a l’edifici del Ròdol a partir de dilluns vinent. Segons va informar el SAAS, les consultes externes de l’àrea infantojuvenil seran les primeres a traslladar-se al nou edifici a partir de dilluns, mentre que les d’adults i el centre de dia ho faran dimecres 24. Les consultes de la unitat de conductes addictives funcionaran al nou dispositiu a partir del 29 de setembre.
tracking