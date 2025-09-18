DIRECCIÓ I COMITÈ TANQUEN UN PREACORD
El personal del SAAS avalarà (o no) el conveni col·lectiu
El comitè d’empresa del SAAS presentarà dilluns vinent al personal el contingut del nou conveni col·lectiu que s’ha negociat amb la direcció els darrers quatre mesos. Seran els treballadors els que tindran la darrera paraula sobre el text que s’ha treballat i la majoria de vots determinarà el futur d’aquest preacord que han assolit ambdues parts. Si la majoria diu que no, caldrà seguir negociant. Des del comitè van manifestar ahir que ha estat un calendari de reunions “intens” que ha permès assolir una entesa en un temps molt menor al que va costar el primer conveni, el que està en vigor, i que va ser d’un parell d’anys. “Érem conscients del temps que teníem”, van indicar des de l’òrgan de representació dels treballadors. Cal recordar que la vigència de l’actual s’esgota a l’octubre, tot i que és prorrogable.
Els detalls del preacord s’exposaran a l’assemblea general (convocada a les 20.30 hores de dilluns vinent) i únicament es va indicar que s’han hagut d’ajustar a les limitacions econòmiques trameses des de la direcció i, per tant, “prioritzar” les demandes que inicialment es van posar sobre la taula (l’ens ja va convocar una primera assemblea per recollir propostes de la plantilla). S’ha assolit “el millor conveni amb les limitacions que teníem”, van manifestar. La votació del personal sobre l’acord laboral s’estendrà un parell de dies després de la celebració de l’assemblea –s’habilitarà una sala per formalitzar-les– per tal de facilitar a tots els treballadors dir-hi la seva.