LA GENERALITAT SANCIONA TRES EMPRESES
Multa per l’accident de bus mortal de Portè
La Generalitat de Catalunya ha proposat sancionar tres empreses amb un total de 138.000 euros arran de l’accident d’autocar que l’1 de desembre del 2024 va causar la mort de tres persones a Portè i Pimorent, als Pirineus francesos. Segons va publicar ahir El Periódico de Catalunya, el departament de Territori ha identificat greus irregularitats en la gestió i operació del vehicle implicat.
L’autocar, que havia sortit de l’Hospitalet de Llobregat amb 49 passatgers per fer una excursió d’un dia a Andorra, va xocar contra un mur en una carretera secundària durant el trajecte de tornada. Inicialment, hi van morir dues dones de nacionalitat colombiana i una tercera víctima va perdre la vida el 28 de desembre a l’hospital de Perpinyà a causa de les ferides.
El conductor, Alejandro C. R., de 50 anys, va donar positiu en cocaïna i es troba en presó preventiva a França, acusat d’homicidi involuntari i lesions agreujades. L’autocar circulava amb la ITV caducada i amb el tacògraf desactivat. Malgrat que l’empresa propietària del vehicle, Chavi Tours, ja havia estat dissolta per fallida econòmica –amb un deute superior als 200.000 euros–, l’administrador va continuar operant pel seu compte.
Les empreses sancionades serien Hispa Bus, Hispa Travi (la seva filial) i Hispa Tour. El departament de Territori proposa multes de 63.000, 34.000 i 41.000 euros, respectivament, per un total de 65 suposades infraccions relacionades amb el lloguer del vehicle, la gestió dels xofers i els horaris laborals. Les sancions encara no són fermes i les companyies poden presentar al·legacions.