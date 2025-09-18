Òbit
Mor Anna Rodríguez, primera presidenta de l'AGIA
L'exresponsable del Col·legi d'Immobiliaris va traspassar als 80 anys
Anna Rodríguez Casado, qui va ser primera presidenta del Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) va morir ahir als 80 anys. La difunta va ocupar el càrrec des dels finals dels anys 90 fins al març del 2010, quan va agafar el relleu Joan Carles Camp. La presidència d'Anna Rodríguez va ser el període de transformació de l'agrupació d'agents immobiliaris en col·legi professional i l'aplicació de la llei per regular la professió i de les primeres polítiques sobre habitatge al Principat, amb mesures com la creació de la Taula Nacional d'Habitatge.
L'AGIA ha lamentat el traspàs d'Anna Rodríguez recordant-la com una de les fundadores del col·legi, "gran impulsora de la regulació del sector immobiliari i de la professionalització dels agents i gestors immobiliaris".
El funeral per Anna Rodríguez Casado serà demà divendres a les 11 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella. La família rebrà el dol avui a la tarda des de les 15 a les 20 hores a la sala 3 del tanatori d'Escaldes.