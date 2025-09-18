BOPA Extra
Incineració del cos d'un difunt no reclamat
Els serveis funeraris duran a terme la cremació en 13 dies hàbils després de la publicació de l'anunci al BOPA
El ministeri de Justícia i Interior, encapçalat per la ministra Ester Molné, ha fet pública l'autorització d'incineració del cos d'Oscar Casals Mancho, al no ser reclamat per cap persona, tal com estableix l'article 5 del decret del 20 de març del 2013, ni tampoc pels organismes competents de l'Estat de la nacionalitat del difunt. Així ha estat publicat aquest en un Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) extraordinari, esmentant que transcorreguts tretze dies hàbils des de la data de publicació al Butlletí, els serveis funeraris de guàrdia faran la incineració tal com preveu la norma de referència.