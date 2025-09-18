REPORTATGE
Un guardó a l’experiència
L’andorra taste inaugura la quarta edició amb Ferran Adrià com a xef premiat i la presència dels Alps com a territori convidat.
La quarta edició de l’Andorra Taste va arrencar ahir al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany amb la veu d’un mestre de la cuina contemporània. El xef català Ferran Adrià va rebre l’Andorra Taste Award 2025, un reconeixement a una trajectòria que ha marcat un abans i un després amb el llegat del restaurant el Bulli. En recollir el premi, Adrià va defensar la importància de congressos com l’Andorra Taste per “promoure i conèixer l’amor per la gastronomia”, i va remarcar que el certamen “fa que passin coses i ajuda a reforçar la recerca sobre la identitat de la cuina andorrana”.
Ferran Adrià pronunciant el discurs a l’Andorra Taste.
Un vídeo repassant els seus inicis i els testimonis de companys de professió va recordar l’impacte de la seva revolució culinària, marcada per tècniques com l’esferificació i les escumes. El xef va insistir en la necessitat de dades, formació i creativitat per consolidar projectes sòlids, i va remarcar que “la gastronomia és plaer i qualitat absoluta”. Alhora, va remarcar que la formació i la creativitat són claus per al futur del sector.
“La gastronomia és el plaer i la qualitat absoluta”
Adrià va indicar que gairebé un 30% del PIB està vinculat a l’alimentació i que “cap altre sector genera tant impacte econòmic”. El xef va defensar que la cuina andorrana necessita una mirada històrica que permeti entendre la relació entre tradició i creativitat. També va instar el Govern a traçar “un pla i inversió” per consolidar el sector, recordant que “no n’hi ha prou amb passió i il·lusió: cal formació, servei, ambient i una gestió professional del negoci”.
La jornada inaugural va reunir xefs nacionals i internacionals en una sala plena sota el lema Qualitat vs. quantitat, amb els Alps com a territori convidat. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va destacar que l’edició d’enguany vol projectar al món una cuina que combina “tradició i innovació”, i va recordar que a partir de demà començaran les jornades populars amb tastets de 22 establiments, showcookings, tallers infantils i música en directe al carrer dels Veedors.