JUSTÍCIA
Expulsió definitiva per tocar panxes d’embarassades
El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d’empara presentat per la defensa de l’home condemnat per tocar panxes a embarassades, confirmant així l’expulsió. El tribunal considera que no s’ha esgotat la via interna, perquè hi va haver recursos que es van presentar fora de temps. Així, el Constitucional no entra a analitzar la qüestió de fons, que seria la d’avaluar si l’home reunia la capacitat per entendre de què se’l jutjava i també si era conscient dels seus actes.
El mateix tribunal va aturar l’expulsió de l’home de 48 anys al juny, acceptant el recurs d’empara que ara rebutja. L’home, resident a Sant Julià i diagnosticat amb una discapacitat elevada i autisme, va complir condemna a la presó i en finalitzar-la va ser expulsat del país, efecte que va quedar suspès gràcies al Constitucional. La Conava ja va presentar l’acreditació oficial que reconeixia que l’home pateix un menyscabament i ara és el torn de la justícia ordinària.