HABITATGE ASSEQUIBLE
“Dos o tres mesos” per adjudicar Roureda de Sansa
L’Institut de l’Habitatge (INH) està rebent les primeres sol·licituds per accedir a un dels catorze pisos de Roureda de Sansa, la quarta convocatòria del parc públic. La directora de l’ens, Marta Alberch, va declinar donar xifres (la recepció de sol·licituds es tanca el dia 25) i va calcular que en “dos o tres mesos” es podria tancar el procés i encetar llavors el pròxim, el dels pisos de l’antic hotel Hermus d’Encamp. Mentrestant, l’institut està immers en els grups de treball de la comissió de l’habitatge per presentar propostes que es traslladaran després al Govern sobre, per exemple, com afrontar la pròxima descongelació dels contractes, i encetar a final de mes un cicle de tres xerrades dirigit a explicar fórmules d’habitatge assequible que s’estan implantant amb èxit fora d’Andorra per avaluar si són aplicables al país.
Alberch va indicar que es tracta d’una iniciativa que fa part d’un dels objectius de l’entitat, “divulgar i promoure noves maneres de fer”. La primera de les xerrades se celebrarà el 29 de setembre a les 19 hores a l’hotel Yomo Cèntric de la capital i abordarà les borses d’habitatge, una fórmula que vol tirar endavant el Govern. Hi prendrà part la ministra Conxita Marsol, a més de la responsable d’aquest projecte a l’ajuntament de Barcelona, Cristina Valios, i el gerent de l’empresa pública de gestió d’habitatges a Sant Cugat del Vallès, Jordi Núñez. La segona xerrada serà a l’octubre, el dia 23 al mateix hotel i la mateixa hora, i s’explicarà l’alternativa de la cooperació publicoprivada (que també vol impulsar Andorra) amb l’assessora jurídica i tècnica del servei municipal de videnda de Tarragona Núria Lambea. I, finalment, el 13 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella s’explicaran exemples de cooperatives per aixecar pisos amb la participació del conseller de la capital Marc Torrent.