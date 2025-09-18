SUCCESSOS
Dos joves, investigats a Blanes per la mort d’un andorrà
Van ser les últimes persones que van veure’l amb vida i van aportar dades contradictòries sobre els suposats fets a la mare
El jutjat de Blanes investiga dos joves com a presumptes responsables de la mort de Joel Mont, un jove resident andorrà que va desaparèixer el 15 d’agost del 2023 i va ser trobat mort el 2 de setembre del mateix any. El cos va aparèixer molt a prop del lloc on se l’havia vist per darrera vegada. Segons avança El Punt Avui, els dos nois van ser les darreres persones que van veure Mont amb vida i van compartir amb ell una festa en una cabana als afores de Blanes.
La investigació es va reprendre mesos després gràcies a la insistència familiar
Després de la desaparició, els investigats van enviar missatges a la mare del jove, tot afirmant que aquest els havia trucat per dir-los que anava a sopar amb una noia. També li van enviar un vídeo on es veia Mont dormint darrere la cabana, el mateix lloc on es va trobar el cos. Aquests nois també van acompanyar la mare a rastrejar els entorns de la urbanització per mirar de trobar el jove, però li van dir que la caseta on havien fet la festa era molt lluny i després va resultar que la caseta era molt més a prop i en direcció contrària d’on li havien assenyalat. Per aquestes circumstàncies, la família, convençuda que havien mentit, va demanar que s’investigués.
Malgrat que l’autòpsia va determinar que la mort havia estat per una causa “indeterminada” i sense indicis clars d’homicidi, la família va demanar reobrir la causa, convençuda que quedaven punts foscos per aclarir. Un dels joves estava a la presó i va declarar per videoconferència; l’altre va requerir una ordre de cerca. Tots dos es van acollir al dret de no declarar. La investigació judicial continua oberta i pendent de noves diligències. La família encara no ha pogut aclarir com i per què va morir Joel Mont.