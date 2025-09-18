CONSELL GENERAL
Dipositat a l’Arxiu Nacional el ‘Manual 1797’ d’Antoni Puig
El manuscrit del Manual 1797, escrit el segle XVIII per Antoni Puig, ja ha sigut restaurat i digitalitzat i ja es troba a l’Arxiu Nacional. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, juntament amb Jordi Alcobé, que ha donat el llibre, van realitzar ahir una visita per veure els resultats dels treballs.
El volum es va traslladar a Madrid per garantir unes condicions òptimes de conservació i evitar els efectes dels canvis bruscos d’humitat. Els tècnics van constatar un deteriorament important a l’enquadernació i deformacions al pergamí, així com taques i arrugues a les pàgines.
La intervenció més important es va realitzar al cos del llibre, amb una neteja en sec i materials que no deixen residus. El darrer pas en la restauració va ser la laminació, un mecanisme que es va realitzar en una pàgina que es trobava “molt fràgil”.