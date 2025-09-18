Afers exteriors
La delegada de la Generalitat defensa actuar amb generositat en les relacions amb Andorra
Anna Vives ha remarcat que el Principat és l’únic Estat del món amb qui Catalunya comparteix un Pla de Treball
La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha remarcat que Andorra és l’únic Estat del món amb qui Catalunya comparteix un Pla de Treball estable, amb vigència fins al gener del 2026. Aquest pla inclou quatre grups de treball sectorials (salut, infraestructures, residus i energia) i un cinquè sobre reptes transfronterers. Segons ha avançat, ja s’està treballant en el nou pla que ha de regir el pròxim període. La delegada ha subratllat que la clau per avançar en la cooperació és aplicar "complementarietat i generositat", evitant duplicitats i garantint serveis al conjunt de la població a banda i banda de la frontera.
Vives ha fer aquestes declaracions avui en el marc de les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera, en la taula rodona titulada "La cooperació transfronterera, pilar de les relacions exteriors del Principat d’Andorra". Hi han participar també l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descàrrega, l’ambaixadora a França, Esther Rabassa, la consellera diplomàtica del prefecte d’Occitània, Sophie Moal-Makame, i la directora d’Afers Bilaterals i Consulars del Govern, Maira López.
En la intervenció, Vives ha posat en valor projectes conjunts ja impulsats, com la millora dels serveis de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, la redacció del Tramvalira o la creació d’una Zona Econòmica Especial a l’Alt Urgell. També ha defensat una visió pirinenca compartida per atraure serveis i recursos, citant com a exemple el futur recurs de salut mental al Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell, que donarà servei tant al Pirineu català com a Andorra.